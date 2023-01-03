Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP zamları nisan sonuna ertelemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP’nin ‘etkin’ bir isminin kendisine ”Zamları nisan sonuna erteledik” dediğini aktardı.

Fotoğraf: Reuters

İktidar partisi kulislerinde son dönemde en çok konuşulan konu seçim takvimi.  


Diken’e konuşan AKP’liler seçimin öne alınmasını beklediklerini söylerken, bunda yaz aylarına denk gelen hac mevsimi, Kurban Bayramı gibi etkilerin göz önüne alındığını belirtmişlerdi. Nisan ortasıyla mayıs sonları arasında bir dönemde seçim beklediklerini söyleyen AKP’liler, bu duruma ‘seçimin öne alınması’ adını veriyor. 

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP’nin ‘etkin’ bir isminin kendisine “Gübre fiyatındaki artışı da kapsayan bütün zamları nisan sonuna kadar öteledik…” dediğini aktardı.

Sarıkaya’ya göre seçim için 30 Nisan ve 28 Mayıs tarihleri öne çıkıyor.

SON HABERLER

Memur ve emekli için enflasyon farkı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 16,5 oldu.

Baz etkisi kendini gösterdi: TÜİK’e göre enflasyon yüzde 64,2

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. TÜİK verilerine göre, aralıkta aylık artış yüzde 1,18 oldu. Diğer yandan üretici fiyatları yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalma yaşandı. TÜİK kasımda yıllık enflasyonu yüzde 84,39 (ekimde yüzde 85,51) olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz ay baz etkisi kendisini ilk defa hissettirmişti. […]

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137,5

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 5,18 artarken altı aylık artış ortanı yüzde 38,57 oldu.

Yeni halka arzlara rekor talep

Yüksek getiri arayışındaki borsa yatırımcıları gözünü kararttı. 2022’nin son, 2023’ün ise ilk günlerine denk gelen iki şirketin halka arzı astronomik taleplerle karşılaştı.