AKP zamları nisan sonuna ertelemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP’nin ‘etkin’ bir isminin kendisine ”Zamları nisan sonuna erteledik” dediğini aktardı.

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İktidar partisi kulislerinde son dönemde en çok konuşulan konu seçim takvimi.

Diken’e konuşan AKP’liler seçimin öne alınmasını beklediklerini söylerken, bunda yaz aylarına denk gelen hac mevsimi, Kurban Bayramı gibi etkilerin göz önüne alındığını belirtmişlerdi. Nisan ortasıyla mayıs sonları arasında bir dönemde seçim beklediklerini söyleyen AKP’liler, bu duruma ‘seçimin öne alınması’ adını veriyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP’nin ‘etkin’ bir isminin kendisine “Gübre fiyatındaki artışı da kapsayan bütün zamları nisan sonuna kadar öteledik…” dediğini aktardı.

Sarıkaya’ya göre seçim için 30 Nisan ve 28 Mayıs tarihleri öne çıkıyor.