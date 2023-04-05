AKP-MHP’nin oylarıyla: ‘Kamu bankalarının işlemleri araştırılsın’ önerisine ret

CHP’nin, ‘kamu bankalarının işlemlerine yönelik iddialar konusunun araştırılması’ amacıyla Meclis’te verdiği öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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CHP’nin genel görüşme açılmasına ilişkin grup önerisi üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın AKP’nin nasıl bir arka bahçesi hâline getirildiğini hepimiz biliyoruz. Diplomasız güreşçilerin, iktisatla alakası olmayan AKP’li yöneticilerin kamu bankalarının yönetimlerine getirildiğini bu çatı altında sıkça ifade ettik” dedi.

ANKA’nın haberine göre Karabat, konuşmasının devamında şunları dedi:

“Bundan utanç duymayanlar kamu bankalarının asli görevlerini yapacağını söylediğimizde tedirgin oluyorlar. Ziraat Bankası’nın çiftçiyi, Halk Bankası’nın esnafı destekleyeceğini söylediğimizde hemen bir telaş halinde oluyorlar ‘Ekonomimiz zarar görecek’ diyorlar.”

Karabat, 2021 Sayıştay verilerine atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

“Utanmadan diyorsunuz ki, ‘Kamu bankaları büyüdü. Bu kadar bilançoya ulaştı.’ Peki, kamu bankaları bu kadar büyüdüyse kamu bankalarının etkisiyle ekonominin iyileşmesi, vatandaşın refahının artması gerekmez mi? Ama oysa gördüğümüz tablo başka; soğan 30 lira, peynir 250 lira, ramazan pidesi 15 lira, enflasyon yüzde 100’ün üzerinde, kiralar zaten 15-20 bini geçmiş, işsizlik çift hanelerde, vatandaş geçinemiyor, ay sonunu getiremiyor ama siz bunun farkında değilsiniz. Hâlâ ‘dünya bizi kıskanıyor’ masalları anlatıyorsunuz. Kendinize gelince zenginliğimiz, lüksünüz, şatafatınız Allah vergisi, yürü ya kulum hikâyesi ama vatandaşa gelince kader, vatandaşa gelince mukadderat.”

Konuşmaların ardından öneri, CHP’nin AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.