AKP il örgütünden liselilere mesaj: Erdoğan’ı karşılamaya gidene eşofman takımı hediye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’i ziyaretine dair çalışan AKP il örgütünün, kentteki lise öğrencilerine mesaj atarak, etkinliğe katılmaları halinde eşofman takımı ‘hediye edileceğini’ yazdığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Diken/AA

Erdoğan, 5 Kasım cumartesi günü Gaziantep’teki etkinliklere katılacak. Bunun için ‘hummalı bir çalışma’ başlatıldığını söyleyen CHP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ndeki meclis üyesi Uğur Kalkan, gençleri ikna etmek için gönderilen mesajları Twitter’dan paylaştı.

Paylaşılan mesajlarda Erdoğan’ı havalimanında karşılamak için lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de davet edildi.

Öğrencileri karşılamaya katılmaya ikna etmek içinse eşofman takımı ‘hediye edileceği’ de not edildi: “Arkadaşlar cumartesi günü cumhurbaşkanımız Gaziantep’te olacak. Karşılamak için havalimanına gidilecektir. Gaziantep Üniversitesi önünden saat 9:00-9:30 aralığında otobüs kalkacaktır. Katılmak isteyenler aşağıdaki linkle katılım sağlayabilir. Ayrıca katılan arkadaşlarımıza eşofman takımı hediye edilecektir.”

Kalkan’ın paylaştığı ekran görüntüsü

Bu mesajların ekran görüntülerini paylaşan Kalkan, şunları yazdı: “AKP genel başkanı cumartesi günü Gaziantep’i ziyaret edecek. Bu ziyaret için hummalı bir çalışma var. Oluşturulan WhatsApp grubundan lise 3-4 ve üniversite öğrencileri programa davet ediliyor. Karşılamaya katılan kişilere eşofman takımı da hediye edilecekmiş.”