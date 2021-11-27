AKOM’dan Marmara için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi’nde dün başlayan lodosun dört gün boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgarın pazartesi gününden itibaren ise 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan hava durumu tahminlerine göre, dün akşamdan itibaren lodos yönünden kuvvetlenen fırtına, beraberinde il genelinde sağanağa neden olacak.

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ise 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Pazartesiden itibaren rüzgarın kuvvetinin artmasıyla birlikte ise il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

AKOM, hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.