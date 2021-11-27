Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporuna göre hafta sonunda artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan pazar günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(27 Kasım-3 Aralık 2021)

Hafta sonunda artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, Salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/4rO73hQksh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 26, 2021

Buna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya’da yer yer aşırı yağış

Yağışların Balıkesir’in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur’un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı 70 km’yi bulacak

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.