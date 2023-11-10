AKOM’dan İstanbullulara fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM), yarın öğlen saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, yurttaşlar fırtına ve yağışa karşı uyarıldı:

“İstanbulluların dikkatine! AKOM verisine göre il genelinde yarın (cumartesi) öğlen saatlerinden sonra lodos fırtınasının yaşanması ve beraberinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olması beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz.”