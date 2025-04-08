AKOM açıkladı: İstanbul'da üç gün yağış var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) göre kentte perşembe, cuma ve cumartesi yağış bekleniyor.

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AKOM, kentte yedi güne (salıdan pazartesiye kadar) ilişkin hava tahminlerini açıkladı.

Haftalık hava tahmini raporunda şöyle dendi:

“İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle sıcaklıkların 10 derece ve altına gerilemesi beklenmektedir.

Geçiş dönemlerinde yer seviyesi ile atmosferin üst seviyesi sıcaklık bakımından tam dengeye gelemediği için oluşan kararsızlık, bu mevsimde 5-15 dakikalık zaman diliminde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmurlara neden olmaktadır.”

Tahminler şöyle: