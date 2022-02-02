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Yaramazlara biraz batar!

Akkuyu Nükleer Santrali’nde işçilerden maaş eylemi

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali’nde taşeron olarak çalışan 250 işçi, iki aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle beş gündür iş bırakma eylemi yapıyor.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre taşeron şirkette çalışan işçiler, ikinci ünitenin reaktörünün türbin binaları ve yardımcı binalarının inşaatında çalışıyor.


İşçilerin her birinin alacağının 7 bin lira olduğu belirtilirken, şirketin toplu işten çıkarma yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İşçiler dün şantiyede toplu olarak yürürken jandarma ekipleri önlem aldı.

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