Akkuyu Nükleer Santrali’nde işçilerden maaş eylemi

AKP ve Erdoğan, toplumsal muhalefetin Gezi’de şahikasına eren sosyal medya kullanımını çözemedi. Bu nedenle de geliştirdiği stratejiler hep külfetli ve etkisiz oldu. ‘200 bin kişilik ordunun sosyal medyayı kontrol etmesi’nin pratikte hiçbir anlamı yok.