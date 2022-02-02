Akkuyu Nükleer Santrali’nde işçilerden maaş eylemi

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali’nde taşeron olarak çalışan 250 işçi, iki aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle beş gündür iş bırakma eylemi yapıyor.
Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre taşeron şirkette çalışan işçiler, ikinci ünitenin reaktörünün türbin binaları ve yardımcı binalarının inşaatında çalışıyor.
İşçilerin her birinin alacağının 7 bin lira olduğu belirtilirken, şirketin toplu işten çıkarma yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İşçiler dün şantiyede toplu olarak yürürken jandarma ekipleri önlem aldı.