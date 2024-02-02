Akif Beki: Zamlar simitçiden de indirimler iktidardan sanırsınız

Ankara Simitçiler Odası Başkanı’nı sen Ticaret Bakanlığına çağır, simidi nasıl 15 liraya çıkarırlar diye bir güzel payla, Tarım Bakanlığı uzmanlarına göre maliyeti 12 lira 70 kuruş hesaplanan simidi 10 liraya geri indirt, bu zam girişimi için halktan özür dilet, zammı da seçim sonrasına ertelet… Olacak şey miydi, Türkiye Yüzyılı’nda bunu da gördük.

Valilik onayıyla yapılan zammın, sonra nasıl ve neden geri alındığı anlaşıldı.

Oda Başkanı Delibaş, Sözcü’den Saygı Öztürk’e anlatmış.

Adamcağız; bir de maliyetleri artıranın kendileri olmadığını, zammı keyiflerinden yapmadıklarını, haftaya fiyatı 12 buçuk liraya çıkarmak zorunda kalacaklarını izaha dil döküyor.

Asıl zammı seçimden sonra yapacaklarmış. Turpun büyüğü arkada yani, bekleyin siz. Geçmiş, geleceğin teminatıysa gördüklerimizin yanında göreceklerimiz hiç kalır, demektir.

Simitçinin ekmeğiyle oynanmasına mı yanarsınız, enflasyonun suçu ve yükünün garibana yıkılmasına mı, zararına simit sattırarak seçimi atlatma çabasına mı, seçimden sonra kopacak zam tufanının halktan gizlenmesine mi… Hangi birine yanarsınız!

Faizi emirle indirmek denendi, çok başarılı olduğundan enflasyonu da aynı yolla indirme çalışmaları sürüyor. Allah hepimize kolaylık versin.

Akif Beki’nin yazısı