Akif Beki: Zamanlama tesadüf gibi mi görünüyor!

Zamanlama tesadüf gibi mi görünüyor!

Yani Kılıçdaroğlu da 28 Şubat’ı milat seçmenin, kendi başına güçlü bir mesaj içereceğini düşünmemiş olamaz.

Hukukun üstünlüğüne ve kurallı yönetime dayalı çoğulcu demokrasiyi inşa sürecinin miladı diye kayıtlara geçecek.

AK Parti’ye iktidar kapılarını açan demokratikleşme bayrağını, bütün vaatleriyle muhalefet devralacak…

Tarihi düzeltmek için değilse niye 6’lı mutabakatı, 28 Şubat’ta milletle paylaşsınlar!

En yakın, herkesin takvimine en uygun tarih diye o günün gündeme geldiği söyleniyor.

O kadar da değildir, altında bir siyasi sembolizm bilinci yatmıyor olamaz.

Demokrasi bayrağını düştüğü yerden kaldırma mesajı vermek istedikleri aşikar.

Akif Beki’nin yazısı