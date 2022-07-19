Akif Beki: Yeni Şafak, ansızın yolsuzlukla mücadeleye el attı

Yeni Şafak, ansızın yolsuzlukla mücadeleye el attı, hem de ne el. Kafadan girişti.

Gazete, AK Partili eski İBB Başkanı’nı şu sürmanşetle vurdu:

“Mevlüt Uysal’ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor”.

Spottaysa şöyle verip veriştiriyordu:

“1,5 yıl İBB Başkanlığı yapan Mevlüt Uysal, bu unvanı ve hukukçu kimliği ile iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor. İddialara göre HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etkileyen Uysal, bazı şirketlere imtiyaz sağlıyor, adrese teslim özel ihaleler yaptırıyor.”

Bakın siz, ne fırıldaklar çevrilebiliyormuş!

Yeni Şafak “kurtlu bulgur”a kaşık sallamaktan mı döndü, midesi mi bulandı?

Yahut çıkar çatışması gereği mi?

Aniden depreşen bu yolsuzluk ve hukuksuzluk duyarlılığını, neye borçluyuz acaba? Çıkar üç vakte kokusu.

Akif Beki’nin yazısı