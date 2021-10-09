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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Vergiden kaçınamayanların bu ülkeden başka sığınağı yok

Bugün de vergiden kaçınma şansı olmayanlar, kaçınanların ardından gıpta ve yaşlı gözlerle bakmıyor mu!

Kamu ihaleleriyle semirip paraya para demeyen müteahhitlerin, çat kapı gideceği vergi cennetleri var.


Oysa ekmeğini çöpten çıkaranların, asgari ücrete talim ettikleri halde vergiden kaçınamayanların bu ülkeden başka sığınağı yok.

Yine de İstanbul Valiliği, ‘çevre ve halk sağlığını tehdit ettikleri, haksız kazanca ve kamu zararına yol açtıkları’ gerekçesiyle kağıt toplayıcılarına operasyon başlattı.

Eş zamanlı gece baskınlarıyla çekçek arabalarına el konuluyor, barındıkları yerler yıkılıyor, depoları yakılıyor, bazıları gözaltına alınıyor.

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneğinin sitesine baktım, ne oluyor diye.

Geri dönüştürülen atıkların yüzde 80’ini onlar topluyor ve ekonomiye kazandırıyorlar.

Akif Beki’nin yazısı

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