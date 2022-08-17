Akif Beki: ‘Türk tipi ekonomi modeli’ neden, boş lahmacun sonuçtur

Moody’s, alışılmadık yöntemler denendiği gerekçesiyle ekonomimizin kredi notunu düşürdü.

İktisatçı Mehmet Ali Verçin, dün Karar’daki köşesinde açılımını yazdı. Bu kafayla “borç alırsa kesin ödeyemez” seviyesini anlatıyor.

Şu da Gelecek Partisi Sözcüsü, ekonomist Serkan Özcan’ın yorumu:

“Moody’s, notumuzu B2’den B3’e düşürmüş.

Tarihte ilk kez oluyor bu kadarı. C notuna sadece 1 adım var.

2001’de, ülkede siyasi paradigma kökten değişirken bile en çok B1’e düşmüştü.

Açıklamayı okudum. Kısaca ‘siz bu cahil ordusuyla dövizi nereden bulacaksınız’ diye soruyorlar!”

Gördüğünüz üzere, Moody’s bile uygulanan modelin bize özgü olduğunu doğruluyor.

Bilinen ekonomik modellerin hiçbirine benzemediği, ekonomide bizim bulduğumuz tipte gerçekçi çözümler olmadığı kanıtlandı.

Demek ki boşu, yalancısı ve pahalısıyla yediğimiz lahmacunlar sonuçtur. Sebep ise “Türk tipi ekonomi modeli.”

Akif Beki’nin yazısı