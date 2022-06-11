Akif Beki: Tepegöz çıkıp gelse de AK Partililere bir anlatsa

Altılı Masa’da toplanan muhalefet, kendi başına “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisini düşünemez. Dış güçlerden çıkmıştır fikir, mutlaka bir yabancı büyükelçi vermiştir bu akılları.

İktidarı, sandıkta demokratik seçimlerle değiştirip yerine geçmek, yerli ve milli akıl değildir. Kökü, kadrajın dışarısında aranır, hepsi bir görülerek.

Dünyayı tek gözle algılamanın ıstırabını, Tepegöz çıkıp gelse de AK Partililere bir anlatsa.

Rivayet o ki son nefesinde şöyle dövünüyordu:

“Öyle ki ben çekerim göz bununu/hiçbir yiğide vermesin Tanrı göz bununu/gözüm, gözüm, ay gözüm, tek gözüm…”

Kıssadan hisse; iki gözle bakmak dururken tek gözünü gerçeğe kapatan, ancak kendini kandırır.

Gerçeği ya da 80 milyon halkı, bir göze sığdırmak ne mümkün. Deneyen, sadece kendini tepesindeki tek göze hapseder.

Akif Beki’nin yazısı