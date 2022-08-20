Akif Beki: Sisi ve Esad’la barıştan bahsederken laf Kılıçdaroğlu’na gelince hiddetleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “şunu bir defa bilmemiz lazım” diye Ukrayna dönüşü kafalara vura vura yineledi.

Onlarla dargın olamayacağımızı, devletler arasında iplerin koparılıp atılamayacağını, bakanlar düzeyinde temasların sürdüğünü, bir an önce en üst düzeyde Sisi ve Esad’la görüşmek istediğini, bunun İslam dünyasında oyunları bozacağını anlattı.

Komşularla sıfır sorun politikasından sapmamışız, “her an barış içinde”ymişiz, kaldığımız yerden devam ediyormuşuz, hiç ayrılmamışız onlarla.

O cephede yeni, değişen bir şey yok demek.

Adalet cephesi derseniz, işte orada tadımızı kaçıran bir gedik seziliyor. Bay Kemal’in açtığı bir gedik.

Erdoğan; Sisi ve Esad’la barıştan, kardeşlikten bahsederken laf Kılıçdaroğlu’na gelince hiddetleniyor, ‘bedel ödetilecek’ kişi olarak onu gösteriyor.

Akif Beki’nin yazısı