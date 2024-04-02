Akif Beki: Seçmen keklik değilmiş

Erdoğan, ilk tepkisinde epey alttan aldı. Hazımsızlık çekmeden hezimeti sindirecekleri, sonucu kabullendikleri izlenimi verdi. Bunu beklemedikleri muhakkak. Bir şefkat tokadını belki ama böyle ağır bir sille-i Osmaniyeyi beklemiyorlardı. İstanbul’da erken zafer ilanı ve görkemli bir kutlama için platform hazırlanmış, sistem bile kurulmuştu. Seçmen, terse yatırdı. Kimsenin çantasında keklik olmadığını gösterdi. Öyle zannedenler, şimdi hayatlarının şokunu yaşıyor. Muhalefetin dağıldığı, moralsiz girdiği belediye seçimlerini, Mayıs 2023 zaferinin de rüzgarıyla AK Parti, güle oynaya niye alamadı? Boş tencerenin tepetaklak edemeyeceği iktidar, gerçekten yokmuş. Rahmetli Demirel haklı çıktı. Ancak boş tenecerenin ertelenmiş etkisiyle açıklanabilecek bir şaşkınlık içinde herkes. Gecikmeli olarak sandığa yansıtıldı sanki. AK Parti, Adıyaman gibi yıkılmaz kalelerinden söküldü. CHP, ilk kez AK Parti’ye üstünlük sağladı ve seçimde birinci çıktı, şampiyon oldu. İmamoğlu, İstanbul’da üçüncü kez galip geldi. İktidar, zorlama yollarla yargıda kesmeye uğraşırken seçmen, İmamoğlu’na ön açtı, yol verdi. Ve Mansur Yavaş, Ankara’da rakibine tarihi bir fark attı, unutulmaz. CHP bunu, boş tencere kadar halkın memnuniyetsizliğini oya dönüştürme başarısına da borçlu.

Akif Beki’nin yazısı