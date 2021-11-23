Akif Beki: Öyle ya, nereden çıktı şimdi bu helalleşme?

Öyle ya, nereden çıktı şimdi bu helalleşme? Yaraları kaşıyarak, öfkeleri kızıştırarak, kimlikleri çarpıştırarak karşılıklı ne güzel kazanıp gidiyorlardı.

Halkı kin ve nefrete kışkırtmaktan, birbirine karşı doldurmaktan geçinenler, yumruklarını indirip kavgadan çekilenlere kızgın. Çok da belli ediyorlar.

Kim derdi ki gün gelecek AK Parti sözcüleri, Kılıçdaroğlu CHP’sini, ‘CeHaPe zihniyeti’nden uzaklaşıyor, başörtüsüyle de barıştı diye kendi tabanına şikayet edecek!…

Hatta muhafazakar duyarlılıklarla didişen Baykal CHP’sini yerli ve milli bulacak, didişmeyi bıraktı diye Kılıçdaroğlu CHP’sini yerli ve milli olmamakla suçlayacaklar, kim derdi!…

Yine de iktidarı anlayabiliyorsunuz. Kolay yoldan seçim kazanma imkanı elden gidiyor.

Fakat helalleşme çağrısından rahatsız olan muhalifleri anlamak ne mümkün!

Akif Beki’nin yazısı