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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Öyle ya, nereden çıktı şimdi bu helalleşme?

Öyle ya, nereden çıktı şimdi bu helalleşme? Yaraları kaşıyarak, öfkeleri kızıştırarak, kimlikleri çarpıştırarak karşılıklı ne güzel kazanıp gidiyorlardı.

Halkı kin ve nefrete kışkırtmaktan, birbirine karşı doldurmaktan geçinenler, yumruklarını indirip kavgadan çekilenlere kızgın. Çok da belli ediyorlar.


Kim derdi ki gün gelecek AK Parti sözcüleri, Kılıçdaroğlu CHP’sini, ‘CeHaPe zihniyeti’nden uzaklaşıyor, başörtüsüyle de barıştı diye kendi tabanına şikayet edecek!…

Hatta muhafazakar duyarlılıklarla didişen Baykal CHP’sini yerli ve milli bulacak, didişmeyi bıraktı diye Kılıçdaroğlu CHP’sini yerli ve milli olmamakla suçlayacaklar, kim derdi!…

Yine de iktidarı anlayabiliyorsunuz. Kolay yoldan seçim kazanma imkanı elden gidiyor.

Fakat helalleşme çağrısından rahatsız olan muhalifleri anlamak ne mümkün!

Akif Beki’nin yazısı

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Yaşama ve ülkeye tutunma yolu olarak, iyiyi çoğaltmak…

Kılıçdaroğlu’nun çağrısından hiçbir şey çıkmayabilir ya da çok şey çıkabilir. Mesele, toplumsal dönüşümün bir-iki kişinin kotarabileceği kısa vadeli bir süreç olmadığını kabullenip hayal kırıklıklarını göze alarak çaba harcayabilmekte.

İYİ Parti grup başkanı: Dolarda 4,94’ün üstü Erdoğan’ın maliyeti

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk ekonomisine çok ciddi zarar verdiğini savundu ve ekledi: “Dünyada, ‘kırılgan beşli’ olarak bilinen ülkelerden Brezilya, Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan’ın para birimleri 2018’den bu tarafa yüzde 31 değer kaybetmiş. Dünyaya yağan yağmur bize yağsaydı dolar bugün 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan ve sistemin maliyetidir.”