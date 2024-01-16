Akif Beki: Örgütlü dezenformasyonla mücadele için yasa düzenlendi ama herkese işlemiyor

İstanbul’da AK Parti’yle CHP adayları arasındaki seçim yarışı, yanlış yönde kızışıyor…

İmamoğlu, sağlam bir özel halk otobüsünü bozuk göstermek için mizansen hazırladıklarını ve ellerinde patladığını duyurdu.

14-28 Mayıs seçimlerinde muhalefeti teröristlerle gösteren montaj video, ‘kıvrak zekâlı gençlerin işi’ çıkmıştı. Kıvrak zekâlı gençler yine iş üstünde yani.

Örgütlü dezenformasyonla mücadele için yasa düzenlendi ama herkese işlemiyor. Nedense Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de oralı değil. Dezenformasyonu kimin yaptığına göre değişiyor olmalı.

İmamoğlu, karalama kurgularını boşa çıkarmakla uğraşırken Kurum cephesi, acemiliklerle boğuşuyor.

Bakanlığa bağlı Marmaray’ı ücretsiz yapma yetkisi İBB’deymiş, İstanbul’da toplum ulaşım da gazetecilere paralıymış, Mahmutbey trafiğindense Bakanlık değil İBB sorumluymuş gibi vaatlerde bulunmuştu. Ders çalışmadığına işaretti.

Kurum, TOKİ mağduriyetleriyle karşılaşınca da eliyle kamerayı kapattı. Hazırlıksız yakalanmış. Oysa en çalışmış olması gereken yerdendi soru.

Böyle başlayan yarışın sonunu siz düşünün.

Akif Beki’nin yazısı