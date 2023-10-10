Akif Beki: Netanyahu’yu bir de Haaretz’den dinleyin

Aksa Tufanı, içeride sıkışan Başbakan Netanyahu’ya can simidi attı, diyenler çok.

Zordaydı, tepki ve protestolara hedefti, doğru.

Fakat Netanyahu’ya suni teneffüs gibi gelecek mi? Nefes aldıracak, hayat öpücü konduracak mı? Söylemek için erken.

İsrail’in Yüzyıllık gazetesi Haaretz’den dinlerseniz Netanyahu, bilâkis şimdi mevta oldu.

Haaretz, başlarına gelenden direkt ve öncelikle onu sorumlu tutuyor.

Başbakanlarını, güya Hamas’ı tepeleme pervasızlıklarıyla 15 yılda kendi halkını, ordusunu, kurallı yönetimini tepeleye tepeleye üstlerine bu belayı çekmekle suçluyorlar.

Hainlik edip saldırının faili Hamas’ı aklıyor ve düşmana çalışıyor, denmesinden korkmadan şunu yazabiliyorlar: İsrail’i bu savaş felâketine, bir kişinin pervasız siyaseti sürükledi; o da Netanyahu’dur!

Akif Beki’nin yazısı