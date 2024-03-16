Popülist siyasetçi, halkla ilişkisini aşkla açıklar. Aralarında seçmen-seçilen ilişkisi değil de aşık-maşuk ilişkisi varmış ve aşık taraf siyasetçiyken aşık olunan da halkmış gibi.

Sözüm ona zengin seçkinlerden, mutlu azınlıktan alıp halka veren ucuz halkçılığın meyvesi de ortada.

İstanbul Sanayi Odasının İSO 500 araştırmasına göre, enflasyonun kazananı patronlarken kaybedeni çalışanlar.

Enflasyon ortamında patronların kâr artışı, çalışan başına ödedikleri ücretlerden çok daha yüksek seyrediyormuş.

Son 5 yılda patronların kârı 8 kat, ücret ödemeleriyse 2,5 kat artmış; gerisini siz düşünün. Aşk bu, aşk. Halka ne aşk ama!

Akif Beki’nin yazısı