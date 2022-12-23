Akif Beki: Maksat terörle mi, İmamoğlu’yla mı mücadele

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli dört film vizyona girdi. Bir döneme damga vuran, dünyanın en güçlü seslerinden Whitney Houston’un yıldızlığa yükseliş sürecinin ‘ışıltılı’ ve ‘karanlık’ yanlarıyla anlatıldığı ‘I Wanna Dance with Somebody’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.