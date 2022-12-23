Akif Beki: Maksat terörle mi, İmamoğlu’yla mı mücadele

İmamoğlu’na “ahmak” sözünden ceza yetmedi, şimdi de İçişleri teftişinin soruşturma aşamasına yaklaştığı söyleniyor.
Terörle ilişkilendiren bir soruşturma açılırsa… Öbür cezası kesinleşmeden İmamoğlu, idari kararla görevden alınabilecek.
Buna hazırlık yapıldığı duyumları, kulaktan kulağa yayılıyor.
Maksat terörle mi, İmamoğlu’yla mı mücadele etmek derseniz…
İmamoğlu’nun, İBB müfettişlerine geçmiş dönemle ilgili incelettirdiği yolsuzluk, usulsüzlük dosyaları vardı. Aralık 2020’de İçişleri, 34 dosyaya el koydu. Aralık 2021’de, bir yıl sonra da İBB’ye karşı özel teftiş başlattı.
Maksada siz karar verin.