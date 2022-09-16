Akif Beki: Kulp takma sırası altılı masaya gelmiş

Yıllarca “AKP” değil “AK Parti” dedirtmek için didişen iktidar, şimdi muhalefete isim koymalara doyamıyor.

Millet İttifakına Zillet mi denmedi, İllet mi…

İYİ Parti’ye İP mi yakıştırılmadı…

Kulp takma sırası, Altılı Masa’ya gelmiş.

Niye Altılı’ymış! HDP’yi masada saymayıp halkı yanıltıyorlarmış. Bundan sonra Yedili Masa denecekmiş. Hatta PKK da eklenerek Sekizli Masa!

E hani FETÖ, hani dış güçler, nerede Üst Akıl? Ya küresel emperyalizm? Tefeci çeteleriyle faiz lobilerinin hatırı kalmaz mı peki?

Hans’la George için de birer sandalye çekilmeyecek mi şimdi o masaya?

Aralarına oturtacak onca öcü daha gizlenmiş bekliyor, görünür kılınmamaları olmaz.

Başlamışken ellerini korkak alıştırmazlarsa… Altılı Masa’nın adı, Onaltılı Masa’ya kadar çıkar bakarsınız.

İktidar, muhalefet partilerinin isimleriyle oynamaya kalmış gibi bir izlenim uyandırıyor.

Bir; sıkışmışlığını gösterir.

İki; umudu kara propagandaya bağladığını…

Akif Beki’nin yazısı