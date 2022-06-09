Akif Beki: Kof milyonerler korkmasın

Bakan Nebati, “TL’nin değeri en dipte, korkmayın, daha fazla düşeceği yer yok” demişti.

Varmış ki düşmeye devam ediyor. Dolar 14 liralardaydı, 17’yi devirdi.

Fakat kof milyonerler korkmasın. Banka faizi yetmezse, halkın vergilerinden üstünü tamamlıyor artık iktidar.

Hem yalandan da olsa zengin yatıp fakir kalkmanızı önlüyor. Hem fakir yatıp zengin gibi kalkmanıza da imkan sağlıyor. İktidar daha ne yapsın size!

Pansuman tedavileriyle yalancı iyileşme hissi vermeyi seçime kadar, geçici başardılar mı, tamamdır.

Hele şu gün bir kurtarılsın, yarına Allah kerim.

Paranın içini boşaltmak suretiyle geleceğe ertelenen borç yükü, ödetilecek faiz bedeli katlanmış, millet kalıcı fakirleştirilmiş, kimin umuru!

Akif Beki’nin yazısı