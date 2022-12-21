Akif Beki: Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yasağını savunması mı isteniyor?

99’da Meclis’e başörtüsüyle gelen Merve Kavakçı için “bu kadına haddini bildirin” diyen, DSP lideri Ecevit’ti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine de bundan Kılıçdaroğlu CHP’sini sorumlu tutuyor.

Oysa bugünkü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la AK Parti’nin arasından su sızmıyor. En son TOGG töreninde beraberlerdi. “Ecevit’in makamında oturuyor” denilerek Erdoğan’la KKTC’ye de götürülmüştü.

Ne yapsaydı CHP lideri Kılıçdaroğlu! Başörtüsü özgürlüğüne yasal güvence getirmeyi teklif etmese daha mı iyiydi? Hata mı etti? Yasağı savunması mı isteniyor? Başörtüsüyle niye kavga etmiyor diye mi bu kızgınlık?

Akif Beki’nin yazısı