Akif Beki: İmamoğlu Demirtaş’a taziye dilemedi mi?

Baştan söyleyeyim; aslında Demirtaş ailesine baş sağlığı dilemiş, dilememiş değil.

İmamoğlu, eşi Dilek Hanım’la birlikte Başak Demirtaş’ı aramış. Kayınpederinin vefatından dolayı üzüntü ve taziyelerini iletmişler. Babasının cenazesine katılma iznine minnet etmeyen hapisteki Selahattin Demirtaş’a da selam göndemişler.

Peki bu gerçek, DEM Parti kamuoyunda bilinmiyor mu? Bir, iki yoklamada hemen öğrendim. Hayır, gayet de iyi biliniyor, sır değil.

Öyleyse tepkilere seyirci kalmak yerine neden duyurmuyorlar? Ve herkes taziye diledi de bir İmamoğlu, korkusundan dilememiş gibi niye kızıyorlar?

Akif Beki’nin yazısı