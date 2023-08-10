Akif Beki: İktidar medyası Hans ile George’a üzülmekle meşgul

Yerli ve milli iktidara yardımcı medya, Hans ile George’un kira artışlarına üzülmekle meşgul.
Batı’nın büyüyen krizi, evsizlermiş. Artan kiralar, halkı sokağa mahkum ediyormuş.
(…)
Subliminal mesajı aldınız herhalde. Biz yine iyiyiz, halimize şükredelim; demeye getiriyorlar.
Benim etrafımda kirasını artık karşılayamaz hale gelince İstanbul’dan, Ankara’dan taşınmaya çalışanlar var. 20-30 yıldır tutunabildikleri şehirlerde daha fazla barınabileceklerinden umutları kesildi.
Eminim, ucuz kira bölgelerine göçmekten başka çaresi kalmayanlar, sizin etrafınızdan da çıkıyordur.
Fakat iktidar propagandisitleri arasında Metin Külünk’ten başka, sorunla ilgilenen görmedim.