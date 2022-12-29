Akif Beki: İçişleri, çalıştıkları yeri biliyor ama bir yıldır teröristleri yakalamıyor

İBB’yi terörle ilişkilendiren suçlamaları, İmamoğlu bir bir çürütüyordu dün.
İBB’de, terörle iltisaklı kimseler işe alındıysa… Sayıları, 500 ila 1,700 arasında değişiyorsa…
İçişleri, hiç değilse birkaç yüzünü gelip yakalasaydı. Çalıştıkları yeri, örgütlerini biliyor. Ama bir yıldır gelip teröristleri yakalamıyor.
İsimlerini söylese, bari İBB gereğini yapacaktı. Hayır, onu da söylemiyor.
İddiayı ilk ortaya attığında, Bakan Soylu’nun OHAL yetkisi henüz sürüyormuş. Belediyelerdeki sakıncalı personeli işten çıkarma yetkisi varken 8 ay boyunca işten de çıkarmıyor.