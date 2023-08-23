Akif Beki: Halka bedava verilen gaz, meğer henüz devreye bile alınmamış 

“Rus gazı mı veriyorlarmış yani” başlığıyla, hayretler içinde yazmıştım.

Güya o mayısta gazlar, iktidardandı. Erdoğan, Karadeniz gazını devreye aldığımızı müjdelemişti.

Dağıtım şirketleri de abonelerine şu mesajla bildiriyordu:

“Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Karadeniz gazının devreye alınmasından dolayı 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız, devletimiz tarafından karşılanacaktır”.

‘Gazınız bu ay devletten, Cumhurbaşkanı’nın ikramı’ denmiş oluyordu.

Oysa ‘yerli ve milli, devreye alındı, sisteme verildi’ diye halka bedava verilen gaz; meğer henüz devreye bile alınmamış, daha sisteme verilmemişti.

Bize bedava verilen, büyük ihtimalle Rus gazıydı. Ne bedavası, tuzluya geliyordu. Vergi zamlarıyla bizden çıkacaktı parası, çünkü bizim şirketten değildi, dolarla ithal ediliyordu.

Ruslara ait Akkuyu nükleer santraliyle artık bizim de milli nükleer güç olduğumuz müjdelenmişti ya hani, onun gibi işte.

İşin aslı ne midir öyleyse?

Macaristan, AB’nin Rus doğal gazı ambargosuna karşı. Geçen sene Gazprom’dan hatırı sayılır bir gaz almışlardı. Tabii Türkiye üzerinden.

Türkiye’yle imzaladıkları bu anlaşma da ya Rus ya da Azerbaycan gazı için olmalı. Ama nedense detaylarına girilmiyor açıklamalarda.

‘Ha Rus gazı ha Türk gazı, ayrımız gayrımız mı var, aynı şey’ diye bakılıyorsa iş değişir.

Putin; sözüm ona Rus gazının vanasını bize teslim etmişti, gazları artık bizden sorulacaktı, kime istersek ona satacaktık, tepemizi attırırsa Avrupa’ya vermeyecektik, Hans’la George elimize düşmüştü…

Akif Beki’nin yazısı