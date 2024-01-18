Akif Beki: Gelişimizi görünce bir panikle topuklayacakları doğruysa gerisini, kendi araçları ve istasyonlarını astronotumuza açan Hans’la George düşünsün

İlk Rus’tan 63, ABD’liden 59, Suriyelidense 37 yıl sonra bugün, yarın biz de yola çıkıyoruz.

Dün gece nefesler tutulmuştu, bu geceye kaldı. Geri sayım başladı bir kere; durduramayacak, başaramayacaklar.

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, bu hamleyle dünya uzay cemiyetindeki mevkimizin yükseleceğini söylemişti.

CHP çatlasa da patlasa da uzay yarışındaki yerimizi alacağımız ve bunun ‘çılgın Türkler geliyor’ diye Hans’la George’ta korkuya yol açacağı da Cumhurbaşkanı’mızca müjdelenmişti.

Stanley Kubrick’in kült filmi Bir Uzay Destanı-2001’den 56 yıl sonra tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Uzayı fetih özlemimiz bitti, biz de fezaya gidiyoruz.

İlk astronotumuz Gezeravcı, yolculuğuna başlıyor. Elon Musk’ın Space X roketi ve aracıyla, NASA üssünden atılacak maceraya. 5 ülkenin uzay ajanslarına ait istasyonda 2 hafta kalacak.

Sabah gazetesi, “Uzayda Türk’ün ayak sesleri” diyordu. Kâinatı çınlatacak.

Gelişimizi görünce bir panikle topuklayacakları doğruysa gerisini, kendi araçları ve istasyonlarını astronotumuza açan Hans’la George düşünsün. Artık nereye, hangi kara deliğe kaçışacaklarsa…

Akif Beki’nin yazısı