Akif Beki: Erdoğan’la Davutoğlu aynı görüşte

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, bir noktada buluştu. O da tarihi bir yol ayrımında olduğumuz.

Türkiye, hangi kritik eşikte peki?

Erdoğan’a göre; milletin önünde iki yol var. Biri, AK Parti’yle aydınlık yarınlara yürümek. Diğeri de AK Parti öncesinin karanlığına dönmek.

Ve gençlerden şunu istiyor:

“Özellikle gençlerimizden, sandığa gittiklerinde sadece iki siyasi ittifak arasında değil, aynı zamanda iki Türkiye arasında da bir tercih yaptıklarını unutmamalarını istirham ediyorum.”

Davutoğlu da aynı fikirde; önümüzdeki seçimlerin, iki parti ya da ittifak arasında bir tercihten çok daha fazlası olduğunu düşünüyor.

Davutoğlu’na göre…

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, tek tip dayatmasının özündeki ‘tek lider’ anlayışı ile muhafazakarların üç nesillik idealist birikimini tüketti; lider-bağımlı güç yozlaşması ile bunu yaptı, fikren geriletti, zamanın gerisine götürdü. İktidar ittifakı partileri, geçmişi temsil ediyor. Kendilerini yenilemeden de geleceğe yürüyemezler.

Ve…

Altılı Masa’nın tarihi misyonu, topluma giydirilen milliyetçi-muhafazakar-laik otoriterliğin karşısına milliyetçi-muhafazakar-laik demokratlıkla özgürlükçülüğü koymak.

İkisi arasında seçim sizin.

Akif Beki’nin yazısı