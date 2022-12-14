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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Erdoğan, Erdoğansız bir Türkiye bırakma vaadiyle seçime giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te kendi adına son kez oy istediğini açıkladı.

Bir daha aday olmayacak. Gençlere ve millete, Erdoğansız bir Türkiye bırakma vaadiyle seçime giriyor.


İktidar ve fedaileri, yakın zamana kadar tam tersi bir iddiayla kampanya yürutüyordu. “Erdoğansız AK Parti, Erdoğansız Türkiye” projesine karşı oy topluyorlardı.

Erdoğansız Türkiye, dış güçlerin projesiydi. Seçimde Erdoğan’ı yenmek, Türkiye’yi yenmekti. Millete diz çöktürmekle, devletin bekasına kastetmekle, bayrakları indirip ezanları susturmakla aynı şeydi. Arada bir fark yoktu.

Muhalefet de ihanet projesinin içerideki ayağıydı. Türkiye’ye çekilen dış operasyonun taşeronluğunu yapmakla suçlanıyordu. Onun için devletle millet düşmanı, hain, uşak, beşinci kol ajanı ve gayrimillî idi.

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