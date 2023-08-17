Akif Beki: Enflasyon güncellemesinin babasıyla henüz tanışmadı millet

Muhalefeti durdurmak, iktidar için, enflasyonu durdurmaktan daha önemli. Millet sıksın dişini, şunun şurasında ne kaldı.

Kaşıkla dağıtılanlar, seçimden sonra yine kepçeyle toplanır milletten. Bu kez zam, sadece iğneden ipliğe vergilere yapılır, maaşlara yapılmaz; olur biter.

Ne dedi Mehmet Şimşek; temmuzdaki enflasyon rekorunun sebebi, maaş zamları. Onu kesin, enflasyonun hızı da kesilir. O arada maaşlıların nefesi de kesilir ama olacak o kadar.

Körfez turundan dönerken Erdoğan, akaryakıttaki yüzde yüzlük artışa açıklık getirmişti. Fiyatlara gelen, zam değil enflasyon güncellemesiydi.

Benzinle mazot, güncellenmeye doymuyor nitekim. Dün yine güncelleniyorlardı.

Fakat enflasyon güncellemesinin babasıyla henüz tanışmadı millet, yerel seçimden sonraya bırakılıyor o.

Bu bir şey değil, geciktirilen güncellemeleri görün siz de niye dağ gibi biriktiriyorlar?

Çünkü önce muhalefetin durdurulması lâzım.

Akif Beki’nin yazısı