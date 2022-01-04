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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Elektriğe, doğalgaza astronomik zamları, dış güçler mi yaptı?

Yok TÜİK’in üretici enflasyonu bile yüzde 80 çıkmış, yok şuymuş, yok buymuş, Ankara’nın külahına anlatsınlar. Hiçbir gerekçe raflardaki fahiş artışı açıklamaz, ekonominin gerçeklerini yansıtmıyor.

İktidar, halkını fırsatçılara ezdirmemekte kararlı, bedelini öderler.


Z kuşağı bilmez; eskiden zamları, siyasi sorumlusu kimse o açıklardı. Özal, Demirel, Ecevit, Çiller, Erbakan dönemlerinde böyleydi.

Karşısına çıkar, bu acı reçeteyi niye içmek zorunda kaldığını halka anlatır, zammı öyle duyururlardı.

Halk, atanmışlara oy vermiyordu ki hesabını onlardan sorsun. Seçilmişler de sorumluluğu atanmışlara yıkıp kenara çekilmezdi.

Kaç gün geçti; siyasi sorumlular, fahiş yılbaşı zamlarıyla ilgili hala tek kelime etmedi.

Elektriğe, doğal gaza astronomik zamları, dış güçler mi yaptı? Tapınak Şövalyeleri’nin komplosu mu, iktidarı başarısız gösterip halkın gözünden düşürmek için mi?

Akif Beki’nin yazısı

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