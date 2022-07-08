Akif Beki: Ekonomi büyürken küçülen 500 dev

İktidarın enflasyonla büyüme modeli, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmıyor aslında.

Zengini de fakirleştiriyor, sanıldığı gibi değil.

Zengini fakiriyle hep birlikte fakirleşerek büyüdüğümüz, şuradan da belli oldu:

Fortune 500-Türkiye listesi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini sıralıyor.

İlk 500’deki şirketlerimizin 2021 toplam satış cirosu, 361 milyar dolar tutmuş.

Bu da Apple’ın 365 milyar dolarlık net satışının gerisinde kalıyor.

Apple, Fortune 500-ABD listesinin 3. sırasında.

Oysa 2020’de hepsinin toplamı, Apple’dan biraz fazla ediyordu. Toplam satışları, tek başına Apple’ın bir sıra önündeydi. Şimdi bir sıra altına düşmüşler, hepsi bir Apple etmiyor.

500 büyük şirketimizin net satışları, yüzde 65.7 artarak 3.2 trilyon TL’ye ulaşmış.

Fakat enflasyonla hesaplandığında reel büyümeleri, yüzde 7.9 daralmış çıkıyor.

Fakirleştirerek büyüten model, sadece halkı ezmiyor demek.

Akif Beki’nin yazısı