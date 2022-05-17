Akif Beki: Cahit Özkan’dan, başka ne demesini bekliyordunuz!

Kavgalılarınızla barıştığınızda ya siz ya onlar; birinizin kaybetmiş, diğerinizin kazanmış olması gerekir.

E bir AK Parti grup başkanvekili de diz çöktürülen tarafın biz olduğunu kabul edecek değil ya! Cahit Özkan’dan, başka ne demesini bekliyordunuz!

Şöyle düşünecekti elbette…

Suud, Mısır, İsrail ve Emirlikler, Türkiye’yle mücadeleye girdiler.

Hepsi bir oldu, AK Parti tek. Zaten hepsini toplasanız bir Türkiye etmezdi.

Devirmek istedikleri AK Parti kazandı, onlar kaybetti.

Yenilgiyi kabul ettiler. Şimdi bükemedikleri bileği öpmek için sıraya giriyorlar.

Birleşik Arap Emirlikleri mi soruldu? Özkan, onu da teslim olanlar arasında sayacaktı, ya ne yapacaktı!

Akif Beki’nin yazısı