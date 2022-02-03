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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Büyütecek her dert bitmiş, onlar kalmış gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tepe kadrosunun, Sedef Kabaş’a ayırdıkları süreyi düşünün.

Hakaret suçuna girdiği yargıda kesinleşse dahi en nihayet bir kişiden ve ettiği bir laftan bahsediyoruz. Üstelik, yatarı olmayan bir suçtan tutuklu da yargılanıyor.


Yine de 85 milyonun en mühim meselesi gibi Cumhurbaşkanı, konuşmalarına dakikalarca onu konu ediyor. O bitiyor, İmamoğlu’nun balık yemeği başlıyor. Üstüne bir de Bay Kemal’in otel odası çıktı.

Büyütecek her dert bitmiş, onlar kalmış gibi.

Büyütmesine sebep, muhalefet demek ki.

Halkın can yakıcı gerçek sorunlarını konuşmaya sıra gelmesin, zaman yetmesin istiyor yani muhalefet.

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