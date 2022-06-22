Akif Beki: Böyle bir sihir, bir seçim büyüsü, mümkün mü tutsun!

Kurulu düzen kendini tüketip de değişim, kapıyı çalmaya görsün!

Pompalanan hiçbir korku, verilemeyen gelecek umutlarının ve giderilemeyen yarın endişesinin yerini tutmuyor.

‘Ben gidersem öcü gelir’ korkutmacası, AK Parti’ye karşı sökmemişti.

Şimdi AK Parti, aynı yöntemi muhalefete karşı deniyor.

Fakat önemli bir fark var.

Muhalefetin ağzına vaat, iktidarına icraat uydurarak bunu yapıyor. O vaatleri sanki muhalefet etmiş, o icraatlar sanki gerçekmiş gibi.

‘Kendin pişir kendi ye’ usulü. Medyan Altılı Masa’nın ağzına laf uydursun, trollerin yaysın, sen de bunlar sahiden olmuş, bire bir yaşanıyormuş gibi yap, köpürt…

(…) Kendi kendinizi dolduruşa getirmekle kalmayıp halkı da kine, düşmanlığa kışkırtabilecek mi körüklediğiniz korku ve nefret?

Toplu hipnoz seansının başarısı, güneşin balçıkla sıvanabilmesine bağlı.

Seçmenin gözünü bağlayıp ayakta uyutacak böyle bir sihir, bir seçim büyüsü, mümkün mü tutsun!

Akif Beki’nin yazısı