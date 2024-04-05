Akif Beki: Bir atanmışın AK Parti'ye istikamet çizeceği, sittin sene düşünseniz gelir miydi aklınıza?

Bir atanmışın AK Parti’ye istikamet çizeceği, sittin sene düşünseniz gelir miydi aklınıza?

Beştepe’deki danışmanlardan Mehmet Uçum, milletten istikamet almaya kalkanları hemen hizaya sokuyor.

Van’da kazananın değiştirilmesine itiraz eden, etmeye çalışan AK Partililer çıktı, çıkmadı değil.

Biri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ydı. “Cinnet hali”ni sonlandırıp mazbatayı, birinci gelen DEM adayına geri verdiği için YSK’yı kutladı. Gelin görün ki kutlamasıyla X’teki paylaşımını silmek zorunda kalması bir oldu.

AK Parti eski İstanbul Başkanı Aziz Babuşçu ile eski Bakan Hüseyin Çelik de Van’daki sapmaya tepki göstermişlerdi. Geri adım atmadılar ama Beştepe’deki ayarcıdan fırçayı yediler.

Erdoğan, AK Parti’nin sadece oy değil kan ve ruh da kaybettiğini söylemişti. Bunu kastetmiyorsa neyi kastediyordu ki?

Halka rağmen halkçılığa karşı kurulmuş bir parti, halka rağmen halkçılık yapmaya başlamışsa ruhunu kaybetmiştir.

Sandıkta çizilen istikamete uyulmasını istemek, ne zamandan beridir istikameti bozmak sayılıyor? Düzeltmek, istikamet vermek ne zamandan beridir bir atanmışa düşüyor?

Uçum’un, AK Parti büyüklerine ilk ayar çekmesi değil üstelik, alışkanlık haline getirdi.

Akif Beki’nin yazısı