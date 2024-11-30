Akif Beki: Belediyeden bir müdür, aile mezarlığı alıp kaçak kazıyla 18 kişilik yere genişletmiş

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Düşünün ki belediyeden bir müdür, 8 kişilik aile mezarlığı alıp işgal ve kaçak kazıyla 18 kişilik yere genişletmiş. Akraba kayırmacılığı nepotizmde bu seviye, kimin aklına gelirdi.

Biz gazeteciler için hazırlanan bilgilendirme dosyasına örnek olarak fotoğrafı da konmuş. Buraya bıraktım.

Daha neler…

Halk otobüsleri havuzunda biriken paranın 5 milyon 500 bin lirası kayıpmış. İlk kayyumun adaylığında seçim çalışmalarına gittiği iddia ediliyor.

Belediye taşınmazlarından satılan, devredilenler var. İki belediye arazisi, hem de villa imarıyla yandaşlara tahsis edildi, deniyor.

2016’dan beri 8 yıllık kayyumlar döneminde belediye gelirleri 17 milyar liralardayken harcama tutarı ise 18 milyar liranın üzerindeymiş.

Ve bu 8 yılda kayyumlar, kabaca sadece 185 milyon lira kadar borç öderken 3 milyar 750 milyon lira borç bırakmışlar.

Seçimle gelen 8 aylık DEM Parti yönetimi ise 500 milyon liranın üzerinde borç ödemiş. 8 yılın 2 katından fazla. Kayyumlardan devraldıkları cüz’i SGK borcunu da kapatmışlar.

Biter mi, bitmedi…

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden, 8 aylık icraatlarını anlatmak için davet aldığımda iyi ki ikiletmemişim.

Akif Beki’nin yazısı