Akif Beki: Bakan Nebati, başarımızın sırrını muhatabıyla paylaştı mı?

Kimdi bu yabancı bakan mesela, bir adı var mı?

Tam olarak nasıl geçti konuşma? Yabancı bakan, kendi ekonomileri yüzde 10 enflasyona dayanamazken bizim yüzde 80’le nasıl şahlandığımızı mı sordu? Sırrımızı mı öğrenmek istedi?

Nebati de ‘ama sen o oranla sokağa çıkamazken ben bu oranla başı dik geziyorum, ne haber’ demekle mi yetindi? Yoksa hava atmakla kalmayıp başarısının sırrını muhatabıyla da paylaştı mı?

Bir şeyi daha merak ediyorum.

Malum, hayat pahalılığı dahil bizdeki sıkıntıların sorumlusu dış güçler. Bilhassa akşam diyarındakiler.

Bakan Nebati de karşısında bulmuş onlardan birini…

Kendileri öldü, bitti, acınacak halde batıyorken bizi hala nasıl, hangi takatle sıkıntıya sokabildiklerini sormadı mı?

Akif Bekif’in yazısı