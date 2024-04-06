Akif Beki: Babuşcu'nun, Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mehmet Uçum'a çıkışı, bana eski AK Parti'yi çağrıştırdı

Aziz Babuşcu, sadece eski İstanbul İl Başkanı ve şimdinin MKYK üyesi değil; aynı zamanda AK Parti’nin pasif hafızalarından. Pasifize edilmiş bu hafıza, yeniden aktifleşir mi? Çünkü derin uykudan uyanma belirtileri veriyor. Babuşcu’nun, Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mehmet Uçum’a çıkışı, bana eski AK Parti’yi çağrıştırdı.

X’te şöyle çıkışıyor:

“Devlet farkında!

Devlet okudu!

Not edildi!

Kaydedildi!

Devlet haddini bildirir!

Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez.

Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız!

Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz.”

AK Parti, atanmışların siyasete müdahalesine eskiden bu tepkiyi verir, vesayet girişimlerine böyle had bildirirdi.

Antidemokratik müdahalelere karşı demokratik siyaseti eskiden nasıl savunduklarını, birden hatırlamaya başladılar.

AK Parti hafızasının, 31 Mart etkisiyle canlandığına yorulabilir.

Akif Beki’nin yazısı