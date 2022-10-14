Akif Beki: Avrupa’yı korkutmamız, Rusya’yla anlaşmaya zorlamak içinmiş meğer

İkide bir kafalarına vura vura Avrupa’yı korkutmamız, Rusya’yla anlaşmaya zorlamak içinmiş meğer.

Eşitlik ve adalet için başlattıkları bu haklı savaşta yerimizin, niye Rusya’nın yanı olduğunu şimdi anlıyorum.

Rusya, Batı’yla yeni bir anlaşma istiyormuş. Dünya düzeni için pazarlığa oturmaya zorluyormuş. Ne demekse artık.

Ankara da aracılık ediyor, somut tehditlerle bu soyut talepleri muhataplarına iletiyormuş. Yoksa Rus işgaline kılıf filan uydurmuyormuş bizimkiler. Putin’i haklı göstermeye uğraşmıyorlarmış. Yanlış mıyım?

Fakat bu afaki lafları edenin bile ne dediğini bilmediği kesin. Batı, kabul ederse tam olarak neyin pazarlığına oturacak? Dünyayı, aralarında nasıl bölüşürlerse adil olacak? Batı yenilir de Rusya kazanırsa Türkiye’nin kazancı ne olacak?

Akif Beki’nin yazısı