Akif Beki: Avrupa’dan iki noktada ayrışıyoruz

Avrupa’da da enflasyon yükseliyor, bir bizde değil, iktidar savunması haklı.

Hayat pahalılığı sadece Türkiye’de kötüleşmiyor, dünya genelinde bir kötüleşme var, bu da doğru.

Ama bizdeki kötüleşmenin boyutlarını açıklamaya yeter mi?

Dünyadan, bilhassa Avrupa’dan iki noktada ayrışıyoruz.

İktidar, dünyanın bizden daha çok kötüleştiğini söylüyor, bu bir.

Yine iktidar, bizdeki kötüleşmenin dış güç saldırısından kaynaklandığını öne sürüyor, bu da iki.

Üstüne bir de dünyadan, gelişmiş ekonomilerden, Avrupa ve ABD’den pozitif ayrıştığımız iddia ediliyor.

Onlar batarken biz çıkıyormuşuz, onlar çökerken biz yükseliyormuşuz.

İşte bu noktalarda Avrupa’dan ayrıştığımız muhakkak. Orada bunu söyleyen yönetimler yok.

Akif Beki’nin yazısı