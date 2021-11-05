Akif Beki: Artık dünyadaki boş rafları, kuyrukları dert ediyoruz…

Madem kendi enflasyonumuzu hallettik, hamdolsun sıra Avrupa’daki enflasyonla mücadeleye geldi…Diğer dertlerimiz bitti, bir Batı’daki pahalılık kaldı…Ki artık dünyadaki boş rafları, kuyrukları dert ediyoruz…

Düzeltecek adaletsizliği, mücadele edecek haksızlığı dışarıda aramaya başlamadan önce iktidar, şu vergi adaletimize de bir el atsaydı ya!

Hukuk adaletimizin hali ortada da vergi adaletimizin durumu ondan çok mu hallice?

19 yılda 10 kez getirilen ‘vergi affı’ düzenlemeleri değil sadece sorun.

Sonuncusu bu yıldı. ‘Vergi borçlarını yapılandırıp cezalarını silen her düzenleme, vergisini aksatmadan ödeyenleri cezalandırmaktır’ eleştirilerine yine kulak asılmadı.

Dürüstlük, yine enayilik yerine kondu.

Akif Beki’nin yazısı