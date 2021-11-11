Akif Beki: Artık AK Parti, 10 Kasım’da CHP’yi Atatürk’e şikayet ediyor

Şimdi bakıyoruz, artık AK Parti, 10 Kasım’da CHP’yi Atatürk’e şikayet ediyor.

Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hani Kemalisttiniz, hani Atatürk’ün yolundaydınız” diye CHP’yi eleştiriyor. Atatürk’ün mirasına asıl kendilerinin sahip çıktığını söylüyor. CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun Atatürkçülüğünü beğenmiyor. Sahte, samimiyetsiz ve yetersiz buluyor.

Suçlayanla suçlanan yer değiştirdi ama bu suçlama da değişmedi.

Bir 10 Kasım daha böyle geçti. ‘Kim daha öz, hakiki, samimi Atatürkçü, kim gerçek Kemalist ve kim Atatürkçülüğü kullanıyor, kim siyaseten istismar ediyor, kim arkasına saklanıyor’ tartışmasıyla…

Velhasılı Türkiye, bildiğiniz eski Türkiye.

Akif Beki’nin yazısı