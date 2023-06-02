Akif Beki: Anlı şanlı ekonomistler uyarıyor

Seçim bitti, ekonomiyi de tüketti tüketecek. Anlı şanlı ekonomistler uyarıyor; bu modelle değil Mehmet Şimşek, ekonomik durgunlukla mücadelenin piri Keynes bile mezardan kalkıp gelse kurtaramaz diye.

Dış borcu çevirecek rezervimiz kalmadı. Borç ödeyebilme riskimizi gösteren CDS puanımız, kötüleşiyor.

Ya rasyonel, gerçekçi ekonomi politikalarına geri döneriz. Ya da Allah muhafaza, çatı çökerse hep birlikte altında kalırız. Ekonomik çöküntü; iktidar, muhalefet ayırmadan gözümüzün yaşına bakmaz.

Mehmet Şimşek, 5 yıl önce hava güneşliyken çatıyı onarmaya çağırdığında tefe konmuştu.

Yabancı yatırımcı Türkiye’ye gelmesin diye uğraşmakla, kendi ayağımıza sıkmakla suçlanan o Mehmet Şimşek, şimdi yabancı yatırımcıyı getirecek kurtarıcı gibi göreve çağrılıyor.

Akif Beki’nin yazısı