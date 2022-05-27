Akif Beki: Amaç altılı masayı sabote etmek

Nasıl bir ahlaksa, reyting canavarı şov programlarıyla bozulmuyor, konserle bozuluyor.

Metin-Kemal Kahraman, Niyazi Koyuncu, Mem Ararat, Apolas Lermi diye uzayıp gidiyor sakıncalılar listesi.

Ve hayır, Kürtçe müzik yasağından değil. Öyle olsa sakıncalılar listesine Kayserili, Karadenizli isimler girmezdi. TRT Kürdi de çoktan kapatılırdı. Oysa stranları halaylarıyla hala yayında.

Demek ki garez, Kürtçe müziğe değil. Kimin söylediğine göre değişiyor.

Amaç da ahlak, güvenlik bahanesiyle çıngar koparıp Altılı Masa’yı sabote etmek gibi duruyor.

Milliyetçi damarlarına basılarak, muhafazakar hassasiyetleri kaşınarak tepkiye zorlanıyorlar.

Araları açılacak, CHP ile İYİ Parti bir arada duramayacak, Saadet’le Gelecek ve DEVA uzaklaşacak, masa dağılacak. Planlıysa hesap budur.

HDP seçmenini kızdırmaları, küstürmeleri için de sıkıştırılacaklar.

Akif Beki’nin yazısı