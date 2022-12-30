Akif Beki: AKP istemeye istemeye yapıyor

Altılı Masa partileri söylüyor, AK Parti istemeye istemeye yapıyor. Daha doğrusu, seçim baskısıyla yapmaya mecbur kalıyor.
İktidarla muhalefetin rekabeti, böyle bir şeydir. Millete kazandırır, sorunu çözülenlere yarar.
Taşeronlara kadro, memurlara 3600 ek gösterge, emekliye ikramiye, asgari ücrete ara zammı, öğrencilerin KYK borcu, zorunlu TRT payı ve şimdi de emeklilikte yaşa takılanlar… Beklentiler karşılandı.
Kılıçdaroğlu, sıraya otomobilde ÖTV’yi koydu. Erdoğan’a hitaben ‘nasılsa yapacaksın, beni yorma’ notuyla.