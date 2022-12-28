Akif Beki: 300 milyar metreküp bizi uçurmaya yetti

Önce Enerji, sonra da Hazine ve Maliye Bakanı’ydı; Berat Albayrak, Karadeniz’deki doğal gaz keşfimizi nasıl müjdelemişti:

“Ne Doğu, ne Batı; eksen artık Türkiye.”

Yeni rezerv keşfi müjdeleme töreninde, Fatih sondaj gemisinin güvertesindeydi; Türkiye’yi, dünyanın yeni ekseni ilan etmişti. Artık Türkiye ekseni olacaktı, bizim borumuz ötecekti.

3 yıla yakın zaman geçti üstünden, ekonomimiz iyi yönde bir değişiklik göstermedi. Dünya da yeni ekseninden hâlâ haberdar değil.

Fakat Berat Bey’in bire bin katma, habbeyi kubbe yapma geleneği; halefleri tarafından bugün de yaşatılıyor.

Çoktandır kullandıkları 50 trilyon metreküp doğal gaz, Rusya’yı dünyanın ekseni yapmadı. 30 trilyon metreküp, İran yüzyılını başlatmadı. 3-5 trilyon metreküp; Cezayir’i, Nijerya’yı, Venezuela’yı ihya etmedi.

Dünyada 200 trilyon metreküpten fazla rezerv var.

Ama 300 milyar metreküp, bizi uçurmaya yetti.

Allah bin bereket versin, hiç yoktan neyimize yetmiyor da… Onların bilmediği, bizim bildiğimiz sır nedir?

300 milyar metreküple dünyanın ekseni olmuşuz, 710 milyar metreküple kendi asrımızı mı başlatamayacağız!

Akif Beki’nin yazısı