Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz’de saat 22.23’te 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın aktardığına göre depremin derinliği de 6.57 km.


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