Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz’de saat 22.23’te 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
AFAD’ın aktardığına göre depremin derinliği de 6.57 km.
Yaramazlara biraz batar!
AFAD, Akdeniz’de saat 22.23’te 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
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